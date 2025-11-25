MENOY

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, από τις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού τάφρων σε διάφορα τμήματα της Ενωτικής Οδού Σίνδου, από τον ανισόπεδο κόμβο με την Ε.Ο. 1 Αθήνα- Θεσσαλονίκη έως το πέρας της οδού στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

