MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μ. Θεοδωράκη από την Τετάρτη

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) και στους κλάδους σύνδεσής της θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες κατασκευής φρεατίων στον κλάδο εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Α/Κ Ωραιοκάστρου που οδηγεί από το Ωραιόκαστρο (οδό Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα και με αποκλεισμό μισής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 24 λεπτά πριν

Το πρώτο απόσπασμα από την “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση, ξέχασα ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Φοιτητές: Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης πήρε χάρη στην Οκλαχόμα, λίγο πριν εκτελεστεί

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Gigabit Voucher: Λήγουν οι προθεσμίες για κατάθεση αίτησης – Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος