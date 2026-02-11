Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού σήμερα στην Μαρίνου Αντύπα

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην οδό Μαρίνου Αντύπα θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, κατά τις ώρες 08.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.