Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, έως και σήμερα Παρασκευή 21-11-2025 οι εργασίες θα εκτελεστούν στο οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Καρδίας έως τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό Καρατάσου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

