MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο τμήμα της οδού από τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό προς το Ρύσιο έως την πρώτη είσοδο του οικισμού Τριλόφου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εθνική Ελπίδων: Οι κλήσεις του Γιάννη Ταουσιάνη για τα παιχνίδια με Γεωργία και Β. Ιρλανδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ο διάλογος Γκιλφόιλ και Τασούλα: “Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν – Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Μπήκε ο Πέλκας εν όψει Γιουνγκ Μπόις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΚΑΕ Ηρακλής: Ντεμπούτο Λούκιτς με Νιουκάστλ Ιγκλς, ξανά εκτός ο Σμιθ

ΚΑΙΡΟΣ 53 λεπτά πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Καράογλου για ΕΛΤΑ: Ένιωσα σαν κερατάς που το μαθαίνει τελευταίος