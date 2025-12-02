Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 30ή Επαρχιακή Οδό αύριο από την ΠΚΜ

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 30ή Επαρχιακή Οδό “Ρύσιο – Ταγαράδες – Αγία Παρασκευή – Σουρωτή – Βασιλικά” θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ρύσιο, στην αερογέφυρα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών.



Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.