MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, από τις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού τάφρων σε διάφορα τμήματα της Ενωτικής Οδού Σίνδου, από τον ανισόπεδο κόμβο με την Ε.Ο. 1 Αθήνα- Θεσσαλονίκη έως το πέρας της οδού στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Στάθης Σχίζας για Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Κάγια Κάλας: Ο ρωσικός στρατός θα πρέπει να περιοριστεί για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Σοκ στη Φθιώτιδα: Έχασε τη ζωή του από τσίμπημα μέλισσας – Έτρεξε να σωθεί και βγήκε εκτός δρόμου με το αυτοκίνητο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μαρινάκης για Τσίπρα: Αν ο καπετάνιος ρίχνει το πλοίο στα βράχια και τα βάζει με τους μούτσους, δείχνει πως δεν είναι τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Συναγερμός από την Κίνα: Απαγορεύει τα ταξίδια στην Ιαπωνία λόγω επιθέσεων σε πολίτες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πετσέτες: Το σημείο στο μπάνιο που δεν πρέπει να τις τοποθετείτε ποτέ για να στεγνώσουν