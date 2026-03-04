Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό

Εργασίες συντήρησης (εργασίες αποψίλωσης και κοπής κλαδιών δέντρων) στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με ώρα έναρξης στις 08.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο οδικό τμήμα από το μηδέν χιλιόμετρο Τριλόφου έως την κλινική «Αγία Μαρίνα» και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.