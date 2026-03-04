MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης (εργασίες αποψίλωσης και κοπής κλαδιών δέντρων) στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου –  όρια Νομού πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με ώρα έναρξης στις 08.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο οδικό τμήμα από το μηδέν χιλιόμετρο Τριλόφου έως την κλινική «Αγία Μαρίνα» και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στον Κ12 του Περιφερειακού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν: “Η απόλυτη κυριαρχία” έγραψε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: “Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκονται στην Κύπρο”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 λεπτά πριν

Αντίστροφη μέτρηση για τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ – Πότε καταβάλλεται η α’ δόση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Ανδρουλάκη-Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή