MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες, εργασίες καθαρισμού ρείθρων και οικοδομικές εργασίες στο οδικό τμήμα από τη διασταύρωση των οδών Λεωφόρου Στρατού και Ψαρών έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα πορείας από και προς Καβάλα και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Ο Νο1 ξηρός καρπός για αντιγήρανση και μακροζωία

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Σε συλλογή και ανακύκλωση των αποτσίγαρων προχωρά ο Δήμος Θέρμης τοποθετώντας 38 ειδικούς κάδους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Προβλήματα υδροδότησης για τρεις ώρες σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ευγενία Ξυγκόρου: Δεν σιδερώνω – Για να βάλω αυτό το φόρεμα έκανα μπάνιο το άφησα στους υδρατμούς και έκανα πιστολάκι

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Η Ρωσία μπλοκάρει το WhatsApp

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Πονοκέφαλος και ημικρανία: Επτά τσάγια για φυσική ανακούφιση