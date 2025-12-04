MENOY

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου – Κλειστή μία λωρίδα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου  συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από χθες έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, από τις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού τάφρων σε διάφορα τμήματα της Ενωτικής Οδού Σίνδου, από τον ανισόπεδο κόμβο με την Ε.Ο. 1 Αθήνα- Θεσσαλονίκη έως το πέρας της οδού στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

