Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα σε επαρχιακούς δρόμους

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

1. Από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων, εργασίες ασφαλτόστρωσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και εργασίες διαγράμμισης στην 25η Επαρχιακή Οδό, από τα όρια του νομού προς τον Σταυρό. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 07.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

2. Συνέχιση των εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού στα εξής τμήματα:

Α) Από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 οι εργασίες θα εκτελεστούν στο οδικό τμήμα από τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού με τη δημοτική οδό προς Ρύσιο έως το μηδέν χιλιόμετρι Τριλόφου (διασταύρωση με την 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Νέας  Μηχανιώνα)

Β) Από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 οι εργασίες προγραμματίζονται για το οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Καρδίας έως τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό Καρατάσου.

Οι εργασίες θα ξεκινούν στις 07.00 π.μ. και κατά την εκτέλεση τους η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.

3) Από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 εργασίες διαγράμμισης στην 32η Επαρχιακή Οδό Νέας Απολλωνίας- Μελισσουργού- Ορίων Νομού προς τον Στανό. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 07.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

