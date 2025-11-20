MENOY

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) και στους κλάδους σύνδεσής της θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες κατασκευής φρεατίων στον κλάδο εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Α/Κ Ωραιοκάστρου που οδηγεί από το Ωραιόκαστρο (οδό Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα και με αποκλεισμό μισής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

