Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού από αύριο στον Κ12 του Περιφερειακού
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Τις εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Κ12 της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης- Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στους κλάδους εισόδου- εξόδου με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν από την Τρίτη 3 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 07.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης – Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο
- Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ – Ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης
- Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς σε κίνδυνο – Τα επιστημονικά δεδομένα απορρίπτουν τον διαγωνισμό real estate στην Μαρίνα της Αρετσούς