MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά)

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) και στους κλάδους σύνδεσής της θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες κατασκευής φρεατίων στον κλάδο εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Α/Κ Ωραιοκάστρου που οδηγεί από το Ωραιόκαστρο (οδό Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα και με αποκλεισμό μισής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Θύελλα αντιδράσεων κατά Μερτς στη Βραζιλία μετά τις δηλώσεις του για την πόλη που διεξάγεται η COP30

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού, πού θα βρέχει τις επόμενες ώρες – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Την Πέμπτη η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη στο Πάρκο Ελευθερίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Κρήτη: 60χρονος δέχτηκε πυρά ενώ κοιμόταν – Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος ομολόγησε πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό γιατί του έκλεισε τον δρόμο