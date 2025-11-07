MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  1. Από σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 εργασίες καθαρισμού τεχνικού στην είσοδο του Δρυμού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 7.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμ

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Διαμαντής Γκολιδάκης για την ενεργειακή συμφωνία: Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει!

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τη Νάνσι Πελόζι “κακιά γυναίκα” που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πάνος Ρούτσι: Δεν θα υποστήριζα ένα κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό για εμάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Απάτη στη Θεσσαλονίκη: Έδωσε 100.000 ευρώ σε 47χρονη που προσποιήθηκε την αστυνομικό!

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μέλπω Ζαρόκωστα: Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα και χαμογελάει

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Eurovision 2026: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο