Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 25 από Σταυρό μέχρι Χαλκιδική

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και ασφαλτόστρωσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό 25 (Σταυρός – όρια νομού Χαλκιδικής) από τα όρια του νομού προς τον Σταυρό θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 07.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

