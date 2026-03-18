Θεσσαλονίκη: Εργασίες οριζόντιας σήμανσης από σήμερα σε τρεις οδούς από την ΠΚΜ

Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τρεις οδούς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίες οριζόντιας σήμανσης θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 18 Μαρτίου έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στις παρακάτω οδούς:

Στην 1η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης -Καλοχωρίου)

Στην 27η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης- Περαίας -Μηχανιώνας )

Στην 11η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά-όρια Νομού Σερρών)

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.