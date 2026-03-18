MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες οριζόντιας σήμανσης από σήμερα σε τρεις οδούς από την ΠΚΜ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τρεις οδούς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίες οριζόντιας σήμανσης θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 18 Μαρτίου έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στις παρακάτω οδούς:

  • Στην 1η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης -Καλοχωρίου)
  • Στην 27η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης- Περαίας -Μηχανιώνας )
  • Στην 11η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά-όρια Νομού Σερρών)

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Αυξήθηκαν τα “κόκκινα” δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers το 2025, φθάνοντας τα 80 δισ. ευρώ

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Αλέκος Συσσοβίτης: Έψαχνα να δώσω μία θεραπεία στο μέσα μου, δεν ήταν μόνο η εικόνα, ήταν και κάτι βαθύτερο

ΔΙΕΘΝΗ 44 λεπτά πριν

Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τζόκερ κλήρωση: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ορκίστηκαν σήμερα 75 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί – “Δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμοι”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θάνατος Άγγελου στο Ηράκλειο: Αίτηση για δικαστική συμπαράσταση της μητέρας λόγω νοητικής ανεπάρκειας κατέθεσε η γιαγιά