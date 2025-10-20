MENOY

Θεσσαλονίκη: Εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό από σήμερα – Δείτε σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες κοπής ανεπιθύμητης βλάστησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κεντρική νησίδα της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της λαχαναγοράς (Κ16, Χ.Θ. 0+000) έως και την έξοδο της ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (Κ5, Χ.Θ. 8+600).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με αποκλεισμό των αριστερών λωρίδων κυκλοφορίας, τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

