Θεσσαλονίκη: Εργασίες κλάδευσης δέντρων και κοπής βλάστησης στο τμήμα Χαλκηδόνα – Παρθένιο – Άδενδρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες κλάδευσης δέντρων και κοπής βλάστησης στα ερείσματα στην Επαρχιακή Οδό 7, στο οδικό τμήμα Χαλκηδόνα- Παρθένιο- Άδενδρο.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 07.30-19.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.    

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

