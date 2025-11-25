MENOY

Θεσσαλονίκη: Εργασίες επισκευής φαναριών σήμερα στον κόμβο Θ. Σοφούλη- 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμαριάς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτες εργασίες για την επισκευή φωτεινής σηματοδότησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, από τις 09.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στον κόμβο της οδού Θ. Σοφούλη- 2ο Γυμνάσιο / Λύκειο Καλαμαριάς (διάβαση πεζών).

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται εντός λειτουργίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

