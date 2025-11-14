Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης από σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό και στην 10η Επαρχιακή Οδό

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 4η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού) και στην 10η Επαρχιακή Οδό (Δρυμού- Λητής) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και για δεκαπέντε ημέρες, έως και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού του Δρυμού, από την είσοδο του Δρυμού επί της 4ης Επαρχιακής Οδού μέχρι 700 μ. περίπου προς το κέντρο του Δρυμού και επί της 10ης Επαρχιακής Οδού, στην περιοχή γύρω από το δημοτικό σχολείο του Δρυμού.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.