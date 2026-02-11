MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών στο τμήμα από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Ν. Σερρών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών στην Επαρχιακή Οδό 11 (στο τμήμα από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Νομού Σερρών) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 08.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.    

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών στο τμήμα από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Ν. Σερρών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κτηνωδία στην Καρδίτσα: Κακοποίησαν σεξουαλικά κουτάβι και το παράτησαν δεμένο σε δέντρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Συνάντηση του Χρίστου Δήμα με την Πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Τι συζητήθηκε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Βουλή με ψήφους ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος διέγραψε ανάρτηση του αντιπροέδρου Βανς για τη “γενοκτονία” των Αρμενίων