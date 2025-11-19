MENOY

Θεσσαλονίκη: Eκτός λειτουργίας αύριο τα φανάρια στον κόμβο Δελφών – Σόλωνος – Γραβιάς λόγω εργασιών

THESTIVAL TEAM

Έκτακτες εργασίες για την επισκευή φωτεινής σηματοδότησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, από τις 08.30 π.μ. έως τις 10.30 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στον κόμβο των οδών Δελφών- Σόλωνος- Γραβιάς στη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται και η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

