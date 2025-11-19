Θεσσαλονίκη: Έκτακτες εργασίες επισκευής φαναριών σήμερα σε διασταύρωση της Μητροπόλεως στο κέντρο

Σε εξέλιξη είναι, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι παρακάτω εργασίες συντήρησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ:

1) Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, από τις 09.00 έως τις 10.30 π.μ, έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Μητροπόλεως- Βογατσικού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας και η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται από τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

2) Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εργασίες κοπής πρασίνου κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (παράκαμψη Παραλίμνης), στο έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

3) Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ., εργασίες συλλογής, φόρτωσης και απομάκρυνσης των προϊόντων από τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στη νησίδα της 67ης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο τμήμα από τη διασταύρωση με την Ε.Ο.16 Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου (Πράσινα Φανάρια) έως τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό Αντώνη Τρίτση (Σχολή Πολέμου), στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες γίνονται με τμηματικό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ενώ ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα.

4) Έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 6.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εργασίες κοπής πρασίνου επί του ερείσματος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (Χ.Θ. 6+200) έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Επίσης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών έως την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 7.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, πραγματοποιούνται εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου έως τον κόμβο Φώκιας στο ρεύμα προς Χαλκιδική και από τον κόμβο της Κασσάνδρας μέχρι τον κόμβο του Νέου Ρυσίου στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με τα κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.