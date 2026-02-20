MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα τέσσερις οικισμοί λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε τέσσερις οικισμούς του νομού Θεσσαλονίκης, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.

Πρόκειται για οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα τους οικισμούς Λαγκαδά, Ηράκλειο, Περιβολάκι, Χρυσαυγή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Λαγκαδά, η διακοπή νερού θα αρχίσει από τις 11:00, ενώ καλεί τους καταναλωτές να αποθηκεύσουν νερό για τις βασικές ανάγκες.

Παράλληλα επισημαίνει πως μετά την επαναφορά του νερού αυτό μπορεί να είναι θολό και συνιστά στους καταναλωτές να μην το καταναλώσουν αμέσως αλλά να αφήσουν για λίγα λεπτά τη βρύση ανοιχτή πριν το χρησιμοποιήσουν.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λαμία: Εργαζόμενη ζήτησε βοήθεια από την Αστυνομία για να επιστρέψει σπίτι της το βράδυ λόγω αδέσποτων σκύλων

ΔΕΘ 22 ώρες πριν

Υπερταμείο: Επικαιροποιούνται οι αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανάπλαση της ΔΕΘ – Εντός του 2026 η εκκίνηση του διαγωνισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Πατέρας Αντώνιος: Αδυνατώ να καταβάλλω το ποσό της ποινής μου – Επί χρόνια πορεύομαι στον δρόμο του μαρτυρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

“Είμαστε με τη Χαμάς” είπαν διαδηλωτές στον Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία συνταξιούχων στο ΥΜΑΘ – Ζητούν αυξήσεις και 13η, 14η σύνταξη – Βίντεο και φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Κένυα–Ρωσία: Περισσότεροι από 1.000 Κενυάτες στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν για λογαριασμό της Ρωσίας στην Ουκρανία