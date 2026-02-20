Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα τέσσερις οικισμοί λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε τέσσερις οικισμούς του νομού Θεσσαλονίκης, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.
Πρόκειται για οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα τους οικισμούς Λαγκαδά, Ηράκλειο, Περιβολάκι, Χρυσαυγή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Λαγκαδά, η διακοπή νερού θα αρχίσει από τις 11:00, ενώ καλεί τους καταναλωτές να αποθηκεύσουν νερό για τις βασικές ανάγκες.
Παράλληλα επισημαίνει πως μετά την επαναφορά του νερού αυτό μπορεί να είναι θολό και συνιστά στους καταναλωτές να μην το καταναλώσουν αμέσως αλλά να αφήσουν για λίγα λεπτά τη βρύση ανοιχτή πριν το χρησιμοποιήσουν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 87χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο με παράσυρση γυναίκας και οδηγούσε χωρίς άδεια
- Θεσσαλονίκη: Δικάζονται σήμερα οι 38 που συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ
- Θεσσαλονίκη: 17χρονη έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε – Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία