Θεσσαλονίκη: Αύριο οι εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Θ. Σοφούλη – 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμαριάς
Οι εργασίες για την επισκευή φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο της οδού Θ. Σοφούλη- 2ο Γυμνάσιο / Λύκειο Καλαμαριάς (διάβαση πεζών) που είχε προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω άλλων έκτακτων εργασιών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον κόμβο της οδού Θ. Σοφούλη- 2ο Γυμνάσιο / Λύκειο Καλαμαριάς (διάβαση πεζών) αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, από τις 09.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες,
Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται εντός λειτουργίας.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
