MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αντικατάσταση στηθαίων και σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου – ΠΑ.ΘΕ. και στην Επαρχιακή Οδό 5

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2026 με ώρα έναρξης στις 09.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στα εξής οδικά τμήματα:

Α) Επί της Ενωτικής Οδού Σίνδου -ΠΑ.ΘΕ., στη γέφυρα της άνω διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών

Β) Επί της Επαρχιακής Οδού 5, στο τμήμα Χαλάστρα -Κύμινα (ασφάλιση γέφυρας Αξιού)
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Πόπη Δομάζου για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της: Αυτό το ξαφνικό σε διαλύει και σε σκοτώνει

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Καλομοίρα: Η φωτογραφία του συζύγου της που την έκανε έξαλλη – “Τρελάθηκα, έβρισα”

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Βασίλης Θωμόπουλος για Φιλιππίδη: Πιστεύω ότι πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν με τον Πέτρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θλίψη στη Λαμία για τον 43χρονο αστυνομικό που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ α τετ με τον Ερντογάν

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 17 ώρες πριν

Καϊτεζίδης: Δεν μας χωρίζουν κόμματα και χρώματα, στην Αυτοδιοίκηση δεν κερδίζει η μονάδα αλλά μόνο η ομάδα