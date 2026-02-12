MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αντικατάσταση στηθαίων και σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου – ΠΑ.ΘΕ. και στην Επαρχιακή Οδό 5

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2026 με ώρα έναρξης στις 09.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στα εξής οδικά τμήματα:

Α) Επί της Ενωτικής Οδού Σίνδου -ΠΑ.ΘΕ., στη γέφυρα της άνω διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών

Β) Επί της Επαρχιακής Οδού 5, στο τμήμα Χαλάστρα -Κύμινα (ασφάλιση γέφυρας Αξιού)
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Αλβανία: Αγωγή κατά του Ράμα από την ηθοποιό που δάνεισε την εικόνα της στην ψηφιακή “υπουργό”

ΖΩΔΙΑ 8 ώρες πριν

Η ζωή για 3 ζώδια γίνεται πιο εύκολη μετά τις 15 Φεβρουαρίου – “Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να κυνηγήσετε τους στόχους σας”

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ευαγγελία Μουμούρη: Υπέγραψα σύμφωνο συμβίωσης φορώντας μαγιό και γούνα, δεν έχω καμία φωτογραφία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν ψιλικατζίδικο και πήραν το συρτάρι της ταμειακής και μεταλλικό χρηματοκιβώτιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κρήτη: 58χρονος πρώην πρωταθλητής βρέθηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης