Θεσσαλονίκη: Αντικατάσταση στηθαίων και σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου – ΠΑ.ΘΕ. και στην Επαρχιακή Οδό 5

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2026 με ώρα έναρξης στις 09.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στα εξής οδικά τμήματα:

Α) Επί της Ενωτικής Οδού Σίνδου -ΠΑ.ΘΕ., στη γέφυρα της άνω διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών

Β) Επί της Επαρχιακής Οδού 5, στο τμήμα Χαλάστρα -Κύμινα (ασφάλιση γέφυρας Αξιού)

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.