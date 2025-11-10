MENOY

Θεσσαλονίκη: Αντικατάσταση αρμών συστολής – διαστολής στη γέφυρα Αξιού από σήμερα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής-διαστολής στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στη γέφυρα Αξιού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με αποκλεισμό μόνο της μίας λωρίδας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

