Θεσσαλονίκη: Ανοίγει νέο μπεργκεράδικο σήμερα και προσφέρει δωρεάν μπέργκερ σε όλους για δύο ώρες

THESTIVAL TEAM

Ένα νέο μπεργκεράδικο κάνει σήμερα πρεμιέρα στην καρδιά της Τούμπας και γιορτάζει το άνοιγμά του με μια… νόστιμη έκπληξη.

Από τις 18:00 έως τις 20:00, το κατάστημα Jokerman στην Γρηγορίου Λαμπράκη 81 προσφέρει εντελώς δωρεάν το signature burger Joker Cheese σε όλους τους επισκέπτες.

Οι υπεύθυνοι και οι υπάλληλοι του καταστήματος είναι έτοιμοι για να υποδεχτούν το κοινό και να μοιράσουν… γεύση σε όλο τον κόσμο της Τούμπας και όχι μόνο.

