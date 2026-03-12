MENOY

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτοί από σήμερα δύο νέοι κόμβοι στον Περιφερειακό – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι συνδέονται από σήμερα στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο κόμβους που κατασκευάστηκαν στο ύψος του Αγίου Παύλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λειτουργία των δύο κόμβων ΚΚ1 & ΚΚ2 ξεκίνησε σήμερα στις 7 το πρωί. Η εν λόγω σύνδεση θα εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων:

• από τον δυτικό κλάδο της Εσ.Περ. (ρεύμα πορείας προς Καβάλα/Κατερίνη) προς τη Λεωφόρο Όχι (Αγ. Παύλος), την Τούμπα και την Χαλκιδική και

• από τον Αγ. Παύλο προς και την Χαλκιδική.

Με τη λειτουργία της προαναφερθείσας σύνδεσης θα καταργηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην υφιστάμενη άνω διάβαση της γέφυρας Αγ. Παύλου η οποία στο εγγύς μέλλον θα κατεδαφιστεί.

“Παρακαλούμε τους οδηγούς να ακολουθούν με προσοχή την κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση που θα εγκατασταθεί και παρακαλούμε για την προσοχή τους και την τήρηση των ορίων ταχύτητας”, σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση.

