MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αλλάζει το δρομολόγιο της γραμμής 56 του Ωραιοκάστρου λόγω της σημερινής παρέλασης για την 25η Μαρτίου

|
THESTIVAL TEAM

Σε προσωρινές αλλαγές στο δρομολόγιο της λεωφορειακής γραμμής 56 προχωρά ο ΟΣΕΘ με αφορμή τη διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δήμου Ωραιοκάστρου, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και κατά τις πρωινές ώρες, θα τροποποιηθεί προσωρινά το δρομολόγιο της «Γραμμής 56» (Ωραιόκαστρο – Ν.Σ. Σταθμός), που εξυπηρετείται από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η μετάβαση των λεωφορείων από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό προς το Τέρμα Παλαιοκάστρου θα πραγματοποιείται κανονικά, χωρίς αλλαγές.

Ωστόσο, διαφοροποιήσεις θα ισχύσουν στη διαδρομή επιστροφής. Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία από το Τέρμα Παλαιοκάστρου προς τον Ν.Σ. Σταθμό θα κινούνται μέσω των οδών Φλωρίνης, Κονταξοπούλου και Θεσσαλονίκης, φτάνοντας έως τον κυκλικό κόμβο ΟΑΕΔ, όπου θα πραγματοποιούν αναστροφή, προκειμένου να συνεχίσουν κανονικά το δρομολόγιό τους προς το κέντρο της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης, η κυκλοφορία των λεωφορείων της γραμμής 56 θα επανέλθει στην κανονική της λειτουργία.

ΚΤΕΛ Ωραιόκαστρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών – Κατείχε κοκαΐνη και κάνναβη

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Πώς ήταν ο καιρός την 25η Μαρτίου του 1821; Τι έδειξε η έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μεσολόγγι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε μαθήτρια που έκανε ποδήλατο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 ώρες πριν

Δήμος Νεάπολης – Συκεών: Πρόστιμα σε εταιρείες και εργολάβους που σκάβουν αλλά δεν αποκαθιστούν τον δημόσιο χώρο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Η σύντομη βόλτα Μητσοτάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι selfies με μαθητές – Δείτε φωτογραφίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Το “ευχαριστώ” της ΕΠΟ στον Μάνταλο: “Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης”