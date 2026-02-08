MENOY

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε πληρώνονται μισθωτοί και μη – Τι αλλάζει λόγω της Καθαράς Δευτέρας

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Με διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, καθώς εφαρμόζεται το ενιαίο πλαίσιο καταβολών του νόμου 4611/2019, το οποίο προβλέπει διαχωρισμό των ημερομηνιών πληρωμής μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ δυνατότητα τροποποίησης των ημερομηνιών υπάρχει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας.

Μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις

Σε μόνιμη βάση, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία με τις κύριες. Το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών

Το ενιαίο σύστημα καταβολής συντάξεων ορίζει:

  • Για τους μισθωτούς: οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
  • Για τους μη μισθωτούς: η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026, για μισθωτούς και μη μισθωτούς, θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)

  • ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών

  • ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας:

  • Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις

