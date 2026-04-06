Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια σημεία

Τις εργασίες συντήρησης / κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα συνεχίσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στην κεντρική νησίδα της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) μέχρι τον οικισμό Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000), με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Στα τμήματα από τον ισόπεδο κόμβο Σίνδου (Χ.Θ. 12+000) έως τον ισόπεδο κόμβο Αγίου Αθανασίου (Χ.Θ. 16+000) και από τον ισόπεδο κόμβο Γέφυρας (Χ.Θ. 23+400) έως τον οικισμό Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000) οι εργασίες θα γίνουν με αποκλεισμό των δύο αριστερών λωρίδων, ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις.

