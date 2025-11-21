MENOY

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού, στο τμήμα από την Ποτίδαια έως τον κυκλικό κόμβο (ΚΚ) Κασσανδρείας (Χ.Θ. 23+600), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

