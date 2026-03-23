Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Intime
Τις εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Σάββατο 21 Μαρτίου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού στα παρακάτω σημεία:

  • Από τη Χ.Θ. 10+500 έως και τη Χ.Θ. 10+800 περίπου με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκηδόνα και
  • Από Χ.Θ. 10+700 έως και τη Χ.Θ. 10+500 περίπου με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

