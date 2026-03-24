Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στο οδικό τμήμα από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έως πριν τη συμβολή με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στις δύο κατευθύνσεις του οδικού τμήματος από το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (γέφυρα Ανθεμούντα) έως πριν τη συμβολή με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών (Α/Κ Προφήτη Ηλία) θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 24 Μαρτίου, την Πέμπτη 26 Μαρτίου και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται:

(α) στη δεξιά πλευρά του ανωτέρω οδικού τμήματος, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά και

(β) στην κεντρική νησίδα, με αποκλεισμό των αριστερών λωρίδων και στις δυο κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και δεν θα υπάρξει ταυτόχρονος αποκλεισμός δεξιάς και αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.



Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.