Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης -Έδεσσας – Σε ποια σημεία

Σε εξέλιξη παραμένουν οι εργασίες συντήρησης που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με παρεμβάσεις σε σημεία της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας και της παράκαμψης Παραλίμνης. Οι εργασίες θα συνεχιστούν από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, και θα συνοδεύονται από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού – 1 και 2 Δεκεμβρίου

Την Δευτέρα 1/12 και Τρίτη 2/12, από τις 08:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, στο τμήμα από τον κόμβο Σίνδου έως τη Χαλκηδόνα.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας.

Απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης – 1 έως 5 Δεκεμβρίου

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωσης θάμνων σε διάφορα σημεία του οδικού άξονα:

• Δευτέρα 1/12 και Τρίτη 2/12

Στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) έως τη Χαλκηδόνα (Χ.Θ. 31+000).

Θα υπάρξει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σε δύο επιμέρους τμήματα (Σίνδος–Άγιος Αθανάσιος και Γέφυρα–Χαλκηδόνα) οι εργασίες θα γίνουν με ταυτόχρονο αποκλεισμό των δύο αριστερών λωρίδων, και στις δύο κατευθύνσεις, για λόγους οδικής ασφάλειας.

• Δευτέρα 1/12

Στο οδικό τμήμα της παράκαμψης Παραλίμνης, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

• Τρίτη 2/12 έως Παρασκευή 5/12

Στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου έως τη Χαλκηδόνα, οι εργασίες θα συνεχιστούν στο έρεισμα με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και στις δύο κατευθύνσεις.

Το ωράριο εργασιών ορίζεται από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, τα τμήματα Τροχαίας Χαλκηδόνας και Πέλλας, τα οποία θα εφαρμόσουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών.