MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα εξής οδικά τμήματα:

– από τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Τριλόφου (Χ.Θ. 23+000), μόνο στην κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά και

– από την Ποτίδαια έως τον κυκλικό κόμβο (Κ/Κ) Κασσανδρείας (Χ.Θ. 23+600) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα των συγκεκριμένων οδικών τμημάτων, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίο του με τίτλο “Ιθακή” – Πότε θα κυκλοφορήσει

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη, αν εκλεγεί o δημοκρατικός υποψήφιος Ζόραν Μαμντάνι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ηράκλειο: Μαθητής απείλησε και παρενόχλησε σεξουαλικά συμμαθήτρια του μέσα σε σχολείο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ο Τραμπ καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην στηρίξουν τον δημοκρατικό υποψήφιο – “Όποιος τον ψηφίσει είναι ηλίθιος”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Χωρίς δασμούς, η οικονομία μας θα πάει κατά διαόλου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πελόζι κατά Τραμπ: Είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει πάνω στη Γη