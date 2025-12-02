MENOY

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στους κλάδους εξόδου του κόμβου Κ8 προς ανατολικά και προς δυτικά, με αποκλεισμό μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας: Ειδικότερα, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας προς ανατολικά, καθώς και της δεξιάς και αριστερής λωρίδας προς δυτικά (όχι ταυτόχρονα, αλλά εναλλάξ).       

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

