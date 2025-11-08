Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 εργασίες καθαρισμού τεχνικού στην είσοδο του Δρυμού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 7.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.