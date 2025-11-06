MENOY

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα εξής οδικά τμήματα:

– από τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Τριλόφου (Χ.Θ. 23+000), μόνο στην κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά και

– από την Ποτίδαια έως τον κυκλικό κόμβο (Κ/Κ) Κασσανδρείας (Χ.Θ. 23+600) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα των συγκεκριμένων οδικών τμημάτων, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

