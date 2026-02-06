MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες καθαρισμού της κεντρικής νησίδας και των ρείθρων της κεντρικής νησίδας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στο τμήμα της οδού από τον κόμβο Βαλτοχωρίου (Χ.Θ. 28+000 περίπου) έως και πριν τον κόμβο Παρθενίου (Χ.Θ. 29+500 περίπου), με αποκλεισμό μόνο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Τα αρχεία που αλλάζουν τον κόσμο μας: Μεγάλο αφιέρωμα στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Δύο νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα τον Ιανουάριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Νατσιός: Ισόβια κάθειρξη στους διακινητές, φυλάκιση και απέλαση στους παράνομους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Βουλή: Αναφορά κατά της Κωνσταντοπούλου για ανάρμοστη συμπεριφορά υπέβαλε η Συρεγγέλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 36 λεπτά πριν

Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Πώς έγινε το τροχαίο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας το 2025