Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
Τις εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Σάββατο 21 Μαρτίου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 από τις  07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού στα παρακάτω σημεία:

Από τη Χ.Θ. 10+500 έως και τη Χ.Θ. 10+800 περίπου με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκηδόνα και

Από Χ.Θ. 10+700 έως και τη Χ.Θ. 10+500 περίπου με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση  με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Βέροια: Προσαγωγή ενός ατόμου για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Η Έλενα Ράπτη στο 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki: Προγράμματα και δράσεις για τη δημιουργία συμπεριληπτικών κοινωνιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Γκιουλέκας από Αλεξανδρούπολη: Από εδώ αρχίζει η Ελλάδα – Αν πάθει κάτι ο Έβρος, θα το πληρώσει όλη η χώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Πάνω από 2.000 πολίτες επέστρεψαν με ασφάλεια από την εμπόλεμη ζώνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος για ρευματοκλοπή σε κατάστημα

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρέτησε δημοσίως τον Τσακ Νόρις: “Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη”