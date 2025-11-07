MENOY

Συνεχίζονται από την Δευτέρα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, από τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850) μέχρι την Ποτίδαια. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

2) Επίσης, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί, η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο της οδού Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

