MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στην κεντρική νησίδα της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο τμήμα από τη γέφυρα του Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) μέχρι τον οικισμό της Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000) με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση, τμηματικά.

Στα τμήματα από τον ισόπεδο κόμβο Σίνδου (Χ.Θ. 12+000) έως τον ισόπεδο κόμβο Αγίου Αθανασίου (Χ.Θ. 16+000) και από τον ισόπεδο κόμβο Γέφυρας (Χ.Θ. 23+400) έως τον οικισμό Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 31+000) οι εργασίες θα γίνουν με αποκλεισμό των δύο αριστερών λωρίδων, ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας για Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζο: “Αυτοί οι αριστεροί έτσι λειτουργούν, δικτατορικές λογικές”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ώρα πριν

“Opera Γένους Θηλυκού”: Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού σήμερα στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Περιβάλλον Μίνας Αρναούτη: “Το τεστ DNA στο τιμόνι έχει δείξει ότι οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης”

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Τάιλερ για Τσίπρα: Μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου για να διαφημίσετε το βιβλίο σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Βόλος: Σοκάρει η καταγγελία ότι 47χρονος παρενόχλησε μέσα στο σπίτι του φιλοξενούμενη μαθήτρια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 28χρονο – Απείλησε ότι θα βγάλει όπλο για να βουτήξει τα χρήματα από τρεις νεαρούς