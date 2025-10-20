Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών – Σε ποια τμήματα

Τις εργασίες καθαρισμού και κοπής αυτοφυούς βλάστησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν.Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, από τις 6.30 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στα εξής τμήματα:

1. Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης βλάστησης στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου έως τον κυκλικό κόμβο Κασσανδρείας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία στο έρεισμα της οδού με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

2. Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση επί των αριστερών ερεισμάτων της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στα εξής σημεία:

– από τη Χ.Θ. 16+500 (Άνω Διάβαση περιοχής Φαρμακέικα) έως τη Χ.Θ. 8+000 (Α/Κ 12 – Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και

– από τη Χ.Θ. 8+000 (Α/Κ 12 – Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης) έως τη Χ.Θ. 13+500 (Α/Κ Θέρμης) με κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας της οδού στις ανωτέρω κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.