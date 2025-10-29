MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεχίζονται από αύριο οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, από τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου έως και τον κυκλικό κόμβο Κασσανδρείας, θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Μέση αύξηση 111 ευρώ το μήνα για 76.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας – Αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2025

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ο Τραμπ δεσμεύθηκε να μειώσει την ένταση μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Στέλιος Μάινας: Τώρα είναι πια αργά για να νομίζω ότι κάτι είμαι, τώρα είμαι στην έξοδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Ηγουμενίτσα: Μαθητής στο νοσοκομείο έπειτα από συμπλοκή με συμμαθητές του

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νετανιάχου μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε Ισραηλινό όμηρο: “Θα απαντήσουμε στη Χαμάς”