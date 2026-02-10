MENOY

Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες τοποθέτησης στηθαίων τύπου new jersey στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών συνεχίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, από τις 7.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στην κεντρική νησίδα της οδού, από τη Χ.Θ. 6+200 και σε μήκος ενός χιλιομέτρου, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προς Χαλκιδική και προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

