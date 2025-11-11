MENOY

Σκούρα τζιν: Πώς να τα διατηρήσετε σαν καινούργια μετά από κάθε πλύση με ένα μόνο υλικό

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Τα σκούρα τζιν είναι από τα πιο αγαπημένα κομμάτια κάθε γκαρνταρόμπας, όμως συχνά μετά από μερικά πλυσίματα, αρχίζουν να ξεθωριάζουν και να χάνουν το σχήμα τους. Ευτυχώς, μια ειδικός στη μόδα αποκάλυψε ένα απλό και οικονομικό κόλπο που θα σας βοηθήσει να τα διατηρήσετε σαν καινούρια με ένα υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας.

Το απλό κόλπο για να μην ξεθωριάζουν τα σκούρα τζιν μετά το πλύσιμο

Τα σκούρα μπλε και μαύρα τζιν χάνουν σταδιακά το έντονο χρώμα τους, καθώς κάθε πλύσιμο αφαιρεί μέρος της βαφής. Το ζεστό νερό, τα ισχυρά απορρυπαντικά και οι έντονες στροφές του πλυντηρίου επιδεινώνουν το πρόβλημα, αφήνοντας το ύφασμα θαμπό και φθαρμένο.

Η Leanna Spektor, συνιδρύτρια και fashion expert του Brand House Direct στην Αυστραλία, αποκάλυψε το μυστικό της: «Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το ξεθώριασμα είναι αναπόφευκτο, όμως αυτό δεν ισχύει. Το μόνο που χρειάζεστε είναι λίγο λευκό ξύδι».

Σύμφωνα με την Spektor, το λευκό ξύδι δρα σαν φυσικό σταθεροποιητικό χρώματος. Εάν προσθέσετε μία κούπα ξύδι στο πλυντήριο και πλύνετε το τζιν ανάποδα με κρύο νερό, το χρώμα «κλειδώνει» μέσα στις ίνες του υφάσματος.

«Το ξύδι βοηθά το χρώμα να “δέσει” με το ύφασμα και απομακρύνει τα υπολείμματα απορρυπαντικού. Έτσι, το τζιν διατηρεί το βαθύ του χρώμα και διατηρείται σαν καινούριο για πολύ περισσότερο», εξηγεί η ειδικός.

Συμβουλές για να προστατεύσετε τα τζιν ρούχα από τη φθορά

Το πλύσιμο τους ανάποδα μειώνει την τριβή στο εξωτερικό μέρος, ενώ το κρύο νερό προστατεύει τη βαφή. Επιπλέον, το ξύδι, λόγω της ήπιας οξύτητάς του, λειτουργεί σαν φυσικό προστατευτικό φιλμ, εμποδίζοντας το χρώμα να φύγει.

Η ειδικός συνιστά επίσης τα εξής:

  • Να πλένετε τα τζιν όσο πιο σπάνια γίνεται.
  • Να χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό ειδικό για σκούρα ρούχα.
  • Να αποφεύγετε τη χρήση μαλακτικού και το στεγνωτήριο, καθώς ο θερμός αέρας ξεθωριάζει το ύφασμα.
  • Προτιμήστε στέγνωμα σε φυσικό αέρα και σε σκιερό μέρος.

«Το σωστό πλύσιμο δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αλλά και οικονομίας και βιωσιμότητας. Με το ξύδι, τα τζιν διατηρούν το χρώμα και το σχήμα τους για χρόνια. Είναι ένας απλός τρόπος να εξοικονομήσετε χρήματα και να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα», τονίζει η Spektor.

Πηγή: enikos.gr

